Catania

Alla guida di uno scooter rubato, aveva anche arnesi utili allo scasso: arrestato

Nel bauletto dello scooter (rubato) il 69enne aveva nascosto materiale per il travisamento e strumenti atti allo scasso

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Un controllo alla circolazione stradale si è trasformato in un inseguimento lungo le strade di Ramacca, conclusosi con l’arresto di un 69enne catanese da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Palagonia. I militari, impegnati nel quotidiano servizio di pattugliamento e controllo del territorio, hanno intimato l’alt all’uomo che si trovava alla guida di un motociclo. Il conducente, però, anziché fermarsi, ha tentato di sottrarsi al controllo, dando così origine a un inseguimento che si è sviluppato lungo le vie cittadine e si è poi protratto sulla SS 417. La “gazzella” è riuscita infine a bloccare il motociclista in sicurezza, identificandolo e sottoponendolo a perquisizione, scoprendo così il motivo della fuga: nel bauletto dello scooter, il 69enne aveva nascosto materiale per il travisamento e strumenti atti allo scasso.

Gli approfondimenti eseguiti dai Carabinieri anche sul motorino, hanno fatto emergere che il mezzo era stato rubato a Catania quale settimana prima, come da denuncia sporta dal proprietario presso la Stazione Carabinieri di Catania Ognina, e che la targa applicata era contraffatta, motivo per cui, oltre alla ricettazione e alla resistenza a Pubblico Ufficiale per essere scappato, gli è stato contestato anche il reato di falsità materiale commessa dal privato.  Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Catania, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, mentre lo scooter recuperato è stato restituito al legittimo proprietario

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