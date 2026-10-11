Catania

Scoperta stalla abusiva, oltre 4 mila euro di multa

Le violazioni accertate hanno comportato l'elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.300 euro, mentre per i due cavalli è stato disposto il blocco della movimentazione

Pubblicato 12 minuti fa
Da Redazione

 Prosegue l’attività dei Carabinieri del Comando Provinciale di Catania per contrastare le corse clandestine di cavalli e le altre forme di illegalità connesse all’impiego degli equidi, fenomeni che continuano a rappresentare un motivo di preoccupazione per la sicurezza pubblica e per la tutela degli animali. In questo contesto si inserisce l’intervento effettuato, nel quartiere San Cristoforo, dai militari della Stazione di Catania Piazza Dante che, insieme al personale del Dipartimento di Veterinaria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, hanno eseguito un controllo presso una stalla abusiva, nella quale hanno trovato 2 cavalli.

Gli accertamenti hanno permesso di riscontrare diverse irregolarità nella gestione e nella detenzione degli animali; in particolare, al proprietario, un 49enne del posto, pregiudicato, è stata contestata l’attivazione di una stalla senza la prescritta comunicazione alle autorità competenti, oltre al mancato controllo sanitario relativo all’anemia infettiva equina e all’assenza del microchip identificativo sugli animali. Le violazioni accertate hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 4.300 euro, mentre per i due cavalli è stato disposto il blocco della movimentazione, ai sensi della normativa vigente in materia di identificazione e registrazione degli animali, in attesa della regolarizzazione delle anomalie riscontrate.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.35/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.35/2026
Pagina 1 di 12
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

L’appalto dei rifiuti e la consulenza “retrodatata”: indagati due imprenditori, un deputato e un avvocato 
Apertura

Venditori ambulanti senza licenze, sequestrati 140 chili di frutta: multe per oltre 7 mila euro
Agrigento

“Falsi accertamenti Enel in cambio di soldi”, chieste 16 condanne
Apertura

Incendio distrugge scooter di un 24enne che si trova agli arresti domiciliari, indagini
Apertura

Il centrodestra prepara le elezioni a Favara: “Fallimento di Palumbo, ora programma rilancio della città”
banner italpress istituzionale banner italpress tv