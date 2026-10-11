Appartamento trasformato in piazza di spaccio, due arresti

Ancora un’operazione antidroga è stata posta in essere dalla Polizia di Stato nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania. Il blitz dei poliziotti della Questura di Catania è scattato in piena notte in un edificio, in via Capo Passero, trasformato in una vera e propria piazza di spaccio in piena attività. Gli agenti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti con discrezione per non mettere in allarme le diverse “vedette” posizionate in più punti della zona, munite di radioline ricetrasmittenti utilizzate dagli spacciatori e dai loro complici per comunicare tra loro e per avvertire dell’eventuale arrivo delle forze di Polizia in modo da guadagnare la fuga e mettere al riparo le dosi di droga, destinate ai loro potenziali acquirenti.

I poliziotti si sono posizionati in modo da non essere visti e da monitorare la situazione, notando ad un certo punto un soggetto con una busta in mano mentre si avvicinava ad un acquirente giunto a bordo di un motorino. Alcuni agenti, nascosti nel palazzo, lo hanno raggiunto, sorprendendolo alle spalle e bloccando. Il pusher ha tentato di disfarsi della ricetrasmittente, lanciandola sotto ad un’auto, ma i poliziotti l’hanno subito recuperata. Lo spacciatore aveva con sé 80 dosi di cocaina e marijuana, oltre alla somma di 250 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.