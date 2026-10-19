Catania

Appartamento disabitato trasformato in casa dello spaccio

Sono in corso gli accertamenti finalizzati a individuare chi utilizzasse l’immobile e a ricostruire l’eventuale attività di spaccio

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il costante monitoraggio del territorio, svolto quotidianamente dai Carabinieri della Stazione di Catania Piazza Dante, rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità diffusa, soprattutto nei quartieri cittadini dove la presenza delle pattuglie costituisce un importante presidio di sicurezza per la collettività. Proprio nel corso di uno di questi servizi di proiezione esterna, nel quartiere San Cristoforo, i militari dell’Arma hanno notato un particolare che ha attirato la loro attenzione: la porta di un’abitazione apparentemente disabitata, situata in un cortile, era stata lasciata semiaperta.

Una circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire la verifica, per accertare che all’interno non vi fossero situazioni di pericolo o attività illecite. Entrati nell’appartamento, gli investigatori si sono trovati davanti a quello che appariva come un punto di preparazione e confezionamento di sostanze stupefacenti: su un tavolino in plastica erano, infatti, appoggiati 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, ma anche un coltellaccio da cucina e una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Su di una bilancia, 15 grammi di marijuana e un ferro da stiro, verosimilmente adoperato per termo saldare le bustine con lo stupefacente.  

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato a carico di ignoti, mentre sono in corso gli accertamenti finalizzati a individuare chi utilizzasse l’immobile e a ricostruire l’eventuale attività di spaccio. La presenza costante delle pattuglie dell’Arma sul territorio, attraverso servizi di vigilanza e verifiche mirate, si conferma così essenziale per contrastare lo spaccio di stupefacenti, raccogliere elementi utili alle successive indagini e contribuire alla sicurezza dei residenti.

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