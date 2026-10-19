Controlli dei carabinieri, sanzioni per oltre 1.700 euro: sequestrati 10 scooter
L’attività rientra nella più ampia strategia di controllo del territorio messa in campo dall’Arma dei Carabinieri etnea anche attraverso servizi coordinati con le altre Forze di polizia
Proseguono i servizi coordinati di controllo del territorio predisposti dai Carabinieri della Stazione Piazza Dante e del Nucleo Radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, finalizzati al contrasto dell’illegalità diffusa e al rispetto delle regole nella zona di San Cristoforo. Nel corso del servizio, i militari hanno concentrato l’attenzione anche sui locali commerciali presenti lungo via Plebiscito, effettuando verifiche sulla regolarità delle occupazioni di suolo pubblico e delle strutture utilizzate per l’esercizio dell’attività. In particolare, all’esito del controllo presso un esercizio commerciale di vendita di motocicli, è stata riscontrata la presenza di pubblicità su strada non autorizzata, una tenda priva delle necessarie autorizzazioni e l’occupazione abusiva di suolo pubblico, con diversi mezzi a due ruote collocati sul marciapiede e sulla sede stradale.
Per le violazioni accertate sono state elevate sanzioni amministrative per complessivi 653euro e sono stati sottoposti a sequestro 10 motoveicoli. Nel corso delle verifiche, particolare attenzione è stata inoltre riservata alla circolazione dei veicoli elettrici: i Carabinieri hanno sottoposto a verifica una bicicletta elettrica, accertando una manomissione finalizzata ad aumentare la potenza del motore, con caratteristiche tali da ricondurre il mezzo alla categoria dei ciclomotori e non più alle bici. Il veicolo, risultato pertanto non regolarmente immatricolato e targato per la circolazione su strada, è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca. Non sono mancati i controlli direttamente sulla strada per verificare il rispetto delle regole del Codice della Strada. In tale contesto, sono state accertate 4 violazioni per guida senza casco, e 1 violazione per circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa, per un importo complessivo di 1.750 euro di sanzioni A completamento degli interventi, i 4 scooter fermati sono stati sottoposti a fermo amministrativo, mentre l’autovettura è stata sottoposta a sequestro. L’attività rientra nella più ampia strategia di controllo del territorio messa in campo dall’Arma dei Carabinieri etnea anche attraverso servizi coordinati con le altre Forze di polizia e con la Polizia Municipale, per prevenire e reprimere le condotte che compromettono il decoro urbano, la sicurezza della circolazione e il rispetto delle regole, con particolare attenzione alle aree maggiormente interessate da fenomeni di illegalità diffusa.