Sorpresa con la droga nello scooter: arrestata 26enne

Nel quartiere San Cristoforo, a Catania, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di viale Grimaldi, i “Falchi” hanno sorpreso in flagranza una 26enne che si trovava alla guida di uno scooter. Dopo essere stata controllata, la donna è stata trovata in possesso di due buste sottovuoto e di cinque involucri contenenti in totale 231 grammi di marijuana. La droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e la 26enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per lei, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di convalida.