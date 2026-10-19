Catania

Sorpresa con la droga nello scooter: arrestata 26enne

Per lei, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di convalida.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nel quartiere San Cristoforo, a Catania, durante un servizio di controllo del territorio nella zona di viale Grimaldi, i “Falchi” hanno sorpreso in flagranza una 26enne che si trovava alla guida di uno scooter. Dopo essere stata controllata, la donna è stata trovata in possesso di due buste sottovuoto e di cinque involucri contenenti in totale 231 grammi di marijuana. La droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro e la 26enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Per lei, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari, in attesa di convalida.

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