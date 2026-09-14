Auto senza assicurazione, camion abbandonati e droga: scatta operazione anti-degrado

La Polizia di Stato ha coordinato un servizio di controllo straordinario del territorio, attuato nel quartiere di San Berillo, in piena sinergia con la Polizia Locale e l’azienda che cura la raccolta rifiuti. L’obiettivo del servizio è stato quello di restituire decoro urbano in una zona frequentata spesso da assuntori di sostanze stupefacenti e senza fissa dimora. In campo sono scesi i poliziotti della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Reparto Prevenzione Crimine “Sicilia Orientale”, del X Reparto Mobile e delle unità cinofile antidroga della Questura. Rilevanti i risultati del servizio di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa per le vie di San Berillo: sono stati controllati oltre 50 soggetti extracomunitari, 5 dei quali sono risultati irregolari sul territorio nazionale e, quindi, sono stati messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati, grazie al fiuto dei cani antidroga “Briska” e “Rex”, 250 grammi di sostanza stupefacente, in particolare 100 grammi di marijuana e 150 grammi di hashish. La droga era nascosta all’interno dei muri a secco in pietra lavica e solo i cani sono riusciti a individuarla perché abilmente nascosta. Due uomini, che probabilmente avevano poco prima comprato la droga, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori in quanto trovati in possesso di alcune bustine di marijuana per uso personale. Grazie alla sinergia tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale, il quartiere è stato bonificato con la rimozione di veicoli abbandonati e/o privi di copertura assicurativa.

Inoltre, sul posto sono intervenuti gli operai dell’azienda incaricata della raccolta dell’immondizia, i quali hanno rimosso rifiuti ingombranti e spazzatura di ogni tipo, in quantità tale da riempire 5 camion. La finalità di tali operazioni, attuate anche in altri quartieri della città, è quella di ripristinare il decoro e la viabilità nelle zone, contrastando al contempo fenomeni di spaccio e consumo di stupefacenti e prevenendo la commissione di reati. I rilevanti risultati conseguiti testimoniano la particolare attenzione della Polizia di Stato nella tutela del territorio e nel recupero delle aree urbane più critiche. Fondamentale si è rilevato il lavoro di squadra con la Polizia Locale, una sinergia che ha permesso di bonificare la zona, restituendo al quartiere sicurezza, decoro e vivibilità.