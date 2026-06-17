Catania

Bambino di 9 mesi ustionato con caffè, ricoverato d’urgenza 

Il piccolo si trova ricoverato in terapia semi intensiva

Pubblicato 51 minuti fa
Da Redazione

Un bambino di appena nove mesi è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere venuto a contatto con un liquido bollente, verosimilmente caffè, nella sua abitazione di Floridia, nel Siracusano. Il piccolo è ricoverato in regime di terapia semi-intensiva, con ustioni di primo e secondo grado, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.

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