Bambino di 9 mesi ustionato con caffè, ricoverato d’urgenza 

Un bambino di appena nove mesi è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Cannizzaro di Catania dopo essere venuto a contatto con un liquido bollente, verosimilmente caffè, nella sua abitazione di Floridia, nel Siracusano. Il piccolo è ricoverato in regime di terapia semi-intensiva, con ustioni di primo e secondo grado, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni gravi.