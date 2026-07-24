Catania

Prima gli insulti razzisti e poi accoltella extracomunitario: arrestato 24enne

Il giovane deve rispondere di tentato omicidio pluriaggravato e porto abusivo di armi.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Ha aggredito un extracomunitario nel centro storico di Cataia, colpindolo con più coltellate al capo, al dorso e all’addome e rivolgendogli insulti razzisti. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora nei confronti di un 24enne di Paternò, gravemente indiziato di tentato omicidio pluriaggravato e porto abusivo di armi. I fatti risalgono alla sera dello scorso 3 maggio. La vittima era stata trovata a terra in una pozza di sangue e in stato confusionale. Trasportato in ospedale con profonde ferite da taglio, l’uomo era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, senza però riuscire a fornire dettagli utili sull’aggressione. Le indagini della Squadra Mobile, condotte tramite la visione dei filmati di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti, hanno permesso di ricostruire la vicenda. Il violento raid sarebbe scattato dopo una lite banale provocata da alcuni gesti irriverenti della vittima, in evidente stato di ebbrezza. A quel punto il 24enne ha estratto un coltello a scatto, sferrando diversi fendenti e ricoprendo l’uomo di insulti razzisti

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