Scopre ladro all’interno della sua abitazione: ferito a coltellate

Durante la decorsa nottata a Ramacca, intorno alle 3.00, un 50enne del posto ha sorpreso un uomo incappucciato all’interno della propria abitazione, intento a rubare.

Ne è scaturita una violenta colluttazione scoppiata tra le mura domestiche durante la quale, il proprietario di casa, allo scopo di difendersi, ha ferito l’intruso con un coltello da cucina.

Il ladro, un 37enne di nazionalità dell’est Europa, con diversi precedenti di polizia, subito fuggito, è stato rintracciato dai Carabinieri di Palagonia, che nel frattempo hanno immediatamente raggiunto l’abitazione, a poca distanza dall’immobile. Soccorso dal 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e il personale della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Il soggetto è stato arrestato per furto in abitazione e lesioni personali aggravate.