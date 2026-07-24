Il degrado di via Acrone approda in consiglio comunale, Fattori (FA): “Azioni concrete subito”

Tra le arterie del centro di Agrigento, la via Acrone è forse quella che più delle altre, ormai da anni, versa in condizioni igienico sanitarie a dir poco allarmanti, rappresentando una grave criticità ambientale in primis per i tanti turisti che arrivano in città attraverso la attigua stazione ferroviaria. Sulla vicenda è intervenuto il consigliere comune di Forza Azzurri Marcello Fattori che ha presentato una mozione sul degrado della via Acrone.

“Ieri sera – si legge in una nota – nel corso del Consiglio Comunale, ho chiesto e ottenuto il prelievo della mia mozione riguardante la grave situazione di degrado igienico-sanitario di via Acrone, affinché fosse discussa con priorità, considerata l’urgenza della questione. Si tratta della prima mozione presentata e discussa in questa nuova consiliatura, un’iniziativa che ho voluto promuovere per portare all’attenzione dell’Aula e dell’amministrazione attiva, un problema concreto segnalato da numerosi cittadini”.

“Nel mio intervento – prosegue Fattori – ho illustrato le urgenze che interessano via Acrone chiedendo all’Amministrazione di procedere con la bonifica dell’area e con l’installazione di un impianto di videosorveglianza per contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Ho inoltre esteso il confronto alle tante criticità presenti in altri quartieri della città, raccogliendo le segnalazioni che quotidianamente mi vengono rivolte dai cittadini, e ho chiesto all’Assessore competente di relazionare sulle azioni già avviate e sulla programmazione che l’Amministrazione intende adottare per affrontare in maniera organica queste problematiche”.

“Dal confronto in Aula – puntualizza il consigliere Fattori – è nato un dibattito ampio e costruttivo, al quale hanno preso parte diversi consiglieri comunali. Nel corso della discussione sono emerse ulteriori proposte, che ho accolto con favore e che sono state integrate nella mia mozione, arricchendone ulteriormente i contenuti.

L’Assessore competente ha espresso parere favorevole, dichiarando l’impegno dell’Amministrazione ad intervenire in tempi brevi per la bonifica dell’area di via Acrone e per l’installazione del sistema di videosorveglianza richiesto, assicurando inoltre la volontà di affrontare con la stessa determinazione le altre criticità presenti sul territorio cittadino”.

“Al termine della discussione, la mia mozione, così come integrata con i contributi emersi durante il dibattito, è stata approvata all’unanimità dall’intero Consiglio Comunale, impegnando formalmente l’Amministrazione a dare seguito alle richieste contenute nell’atto di indirizzo. È un risultato importante, che dimostra come, quando si portano in Aula problemi reali e si lavora nell’interesse esclusivo della città, sia possibile trovare una convergenza tra tutte le forze politiche. Continuerò a farmi portavoce delle istanze dei cittadini, vigilando affinché agli impegni assunti seguano fatti concreti e interventi tempestivi”, conclude Marcello Fattori.