Controlli nelle zone rurali, scoperte piante di marijuana: denunciato 56enne

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno denunciato un 56enne residente a Bronte, ritenuto responsabile, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, della coltivazione e produzione non autorizzata di sostanza stupefacente. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo delle zone rurali e più impervie dell’Etna, condotta anche attraverso l’impiego di un reparto specializzato dell’Arma particolarmente impegnato nella ricerca di piantagioni di droga e, in generale, nella verifica di aree difficilmente accessibili. L’attività è scattata alle prime ore del mattino, quando i militari dello Squadrone, impegnati in un servizio perlustrativo nelle aree rurali e impervie del territorio di Bronte, hanno raggiunto contrada Cipollazzo, una zona individuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo nell’ambito di una preliminare attività info-investigativa, quale possibile area di presenza di coltivazioni di cannabis.

Qui, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dalla presenza di un uomo che si aggirava nei pressi di una proprietà rurale. I militari dell’Arma hanno deciso di identificarlo e sottoporlo ad un controllo, anche per comprendere cosa ci facesse a quell’ora in quel luogo. E’ così scattata una perquisizione personale ma anche dell’intera zona dove, all’interno di vasi, sono state scovate 3 piante di marijuana, mentre una terza pianta era appena stata estirpata dal terreno. Le piante, alte tra i 60 e i 100 centimetri, si presentavano in buono stato vegetativo e già dotate di infiorescenze. Gli accertamenti sono stati quindi estesi anche al domicilio del 56enne, un monolocale di Bronte, dove è stato trovato un bilancino di precisione regolarmente funzionante. Le 3 piante e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro e la droga verrà portata in laboratorio per gli accertamenti finalizzati a determinarne la qualità e l’eventuale principio psicoattivo. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 56enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990.