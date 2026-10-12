Catania

Controlli nelle zone rurali, scoperte piante di marijuana: denunciato 56enne

E’ così scattata una perquisizione personale ma anche dell’intera zona dove, all’interno di vasi, sono state scovate 3 piante di marijuana, mentre una terza pianta era appena stata estirpata dal terreno

Pubblicato 14 minuti fa
Da Redazione

Nell’ambito dei servizi predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno denunciato un 56enne residente a Bronte, ritenuto responsabile, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva, della coltivazione e produzione non autorizzata di sostanza stupefacente. L’intervento si inserisce nell’attività di controllo delle zone rurali e più impervie dell’Etna, condotta anche attraverso l’impiego di un reparto specializzato dell’Arma particolarmente impegnato nella ricerca di piantagioni di droga e, in generale, nella verifica di aree difficilmente accessibili. L’attività è scattata alle prime ore del mattino, quando i militari dello Squadrone, impegnati in un servizio perlustrativo nelle aree rurali e impervie del territorio di Bronte, hanno raggiunto contrada Cipollazzo, una zona individuata dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo nell’ambito di una preliminare attività info-investigativa, quale possibile area di presenza di coltivazioni di cannabis. 

Qui, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dalla presenza di un uomo che si aggirava nei pressi di una proprietà rurale. I militari dell’Arma hanno deciso di identificarlo e sottoporlo ad un controllo, anche per comprendere cosa ci facesse a quell’ora in quel luogo.  E’ così scattata una perquisizione personale ma anche dell’intera zona dove, all’interno di vasi, sono state scovate 3 piante di marijuana, mentre una terza pianta era appena stata estirpata dal terreno. Le piante, alte tra i 60 e i 100 centimetri, si presentavano in buono stato vegetativo e già dotate di infiorescenze.  Gli accertamenti sono stati quindi estesi anche al domicilio del 56enne, un monolocale di Bronte, dove è stato trovato un bilancino di precisione regolarmente funzionante.  Le 3 piante e il bilancino sono stati sottoposti a sequestro e la droga verrà portata in laboratorio per gli accertamenti finalizzati a determinarne la qualità e l’eventuale principio psicoattivo. Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, il 56enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato prevista dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990. 

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