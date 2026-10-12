Sambuca di Sicilia

Sambuca entra a far parte dell’associazione “Città dell’olio” 

Con l'ingresso del Comune agrigentino, la rete delle Città dell'Olio rafforza ulteriormente la propria presenza in Sicilia e nella Valle del Belice

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Sambuca di Sicilia entra a far parte dell’associazione nazionale “Città dell’olio”, la rete che riunisce Comuni ed Enti impegnati nella promozione dell’olio extravergine di oliva, nella valorizzazione del paesaggio olivicolo e nella costruzione di nuove opportunità di sviluppo sostenibile legate alla cultura dell’olio. Con l’ingresso del Comune agrigentino, la rete delle Città dell’Olio rafforza ulteriormente la propria presenza in Sicilia e nella Valle del Belice, uno dei territori italiani maggiormente legati alla coltivazione dell’olivo e alla produzione di olio Evo di qualità.

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