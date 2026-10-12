Efebo d’Oro, premio alla carriera al regista tedesco Petzold 

La 48esima edizione Efebo d’Oro film festival, in programma a Palermo dal 7 al 15 novembre ai Cantieri Culturali alla Zisa, assegna il premio Efebo d’Oro alla carriera a Christian Petzold, regista tedesco attivo dagli anni Ottanta capofila del movimento cinematografico della cosiddetta “Berliner Schule” (la Scuola di Berlino), “autore tra le voci più autorevoli del cinema europeo contemporaneo, i cui film incrociano sentimento, mitologia, letteratura e mistero in vortici narrativi eleganti e imprevedibili”. Il regista, che ritirerà il premio sabato 7 novembre (ore 20, Cinema De Seta), sarà protagonista di una conversazione sul suo cinema e introdurrà le proiezioni dei suoi ultimi quattro film.