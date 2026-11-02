Visite oculistiche e lenti gratuite grazie alla campagna dell’associazione Ammyra e della fondazione Onesight Essilor Luxottica

Continua la campagna benefica di prevenzione oculistica della associazione Ammyra, che nel week end ha fatto tappa alla Casa del Vangelo nel rione di Chiavelli-Bonagia di Palermo. Trenta gli screening oculistici effettuati e quindici le lenti prescritte, che, laddove vi siano i requisiti, saranno offerte gratuitamente dalla fondazione Onesight Essilor Luxottica. La giornata di prevenzione oculistica é stata possibile grazie all’opera dei volontari di Ammyra, coordinati da Nicola Armonium, esperto di finanza etica e ideatore del progetto. Tra i volontari anche il professore Salvatore Villa, oculista di grande esperienza, che ha eseguito gli screening con strumenti di ultima generazione. A ciascun paziente sono stati effettuati la misurazione della pressione oculare, l’esame obiettivo dell’occhio, del fondo oculare e la misurazione della vista.

“Abbiamo visitato pazienti di tutte le età, dice il professore Villa, dal più piccolo di tre anni, fino a un ultra ottantenne. A quindici di questi ho prescritto delle lenti oculistiche. Lo screening di oggi ha confermato quanto siano importanti i controlli periodici, vuoi perché sono stati diagnosticati difetti visivi nei più piccoli, principalmente ambliopia, astigmatismo facilmente correggibili se presi in tempo, vuoi perché sono state fatte prime diagnosi di patologie importanti. Tra questi una retinopatia diabetica in un anziano e un’importante presbiopia astigmatica in un giovane di 23 anni, che non ha mai usato lenti.”

La campagna di prevenzione si é svolta nella storica sede di Presenza del Vangelo, movimento oggi coordinato da Gaetano Di Gregorio, che ha commentato: “Grazie all’associazione Ammyra abbiamo avuto la possibilità di fornire un servizio sociale a 360 gradi in un quartiere periferico della città. Siamo certi che la collaborazione non si fermerà qui, perché siamo fedeli al detto del nostro Pontefice: il servizio é la nostra forza”.L’obiettivo dell’associazione Ammyra é proprio quello di continuare a fare prevenzione nelle periferie sociali, partendo da Palermo, ma non fermandosi al capoluogo. “Oggi siamo qui alla casa del Vangelo, dice il coordinatore Nicola Armonium, e siamo grati a Gaetano Di Gregorio, che ci ha messo a disposizione la struttura per l’attività itinerante di prevenzione. L’obiettivo é arrivare a quante più persone possibile, soprattutto ai bisognosi e questo grazie alla collaborazione con Onesight Essilor Luxottica, fondazione filantropica che ci consente di donare occhiali completi a quanti abbiano bisogno di questo servizio. Stiamo già organizzando altre tappe nei quartieri poveri della città e anche fuori provincia. Garantire a tutti l’accesso alla prevenzione e alla cura é uno dei principali obiettivi della nostra associazione. Grazie all’ampia rete solidale che siamo riusciti a creare, contiamo di organizzare tante altre giornate come questa e di allargare il campo ad altri ambiti medici specialistici”.

Alla Casa del Vangelo di Chiavelli sono arrivati interi nuclei familiari per sottoporsi agli screening, nipotini e nonni compresi. Per molti ci sarà la possibilità di avere gratuitamente occhiali completi da vista. Tra questi anche il giovane Marco, nome di fantasia, a cui é stato diagnosticato un importante deficit visivo, dovuto a una presbiopia astigmatica, trascurato negli anni: “Iniziative come queste sono importanti, dichiara il paziente, vuoi perché fanno sentire meno solo chi è più bisognoso, vuoi perché offrono un aiuto concreto per risolvere un disagio invalidante, come quello che mi affligge da tempo e che mi ha limitato anche nelle piccole azioni quotidiane”.

L’associazione Ammyra organizzerà anche nei mesi di novembre e di dicembre altre giornate di prevenzione collaborando con chi conosce e vive il territorio individuando le emergenze e

i disagi.