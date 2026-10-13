Catania

Droga e contanti nel borsello, minorenne denunciato per spaccio

Il ragazzino aveva con sé un borsello nel quale l’equipaggio ha scovato ben 24 dosi di marijuana oltre a 138 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio

Pubblicato 32 minuti fa
Da Redazione

Un atteggiamento sospetto all’interno di una sala giochi ha attirato l’attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Paternò che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato in stato di libertà di un 17enne perchè trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e denaro contante. In particolare, quando i Carabinieri sono entrati nel circolo ricreativo, il minorenne ha tentato di nascondersi tra gli avventori per sottrarsi alle verifiche. Questo atteggiamento ha ovviamente insospettito i militari che lo hanno fermato, identificato e sottoposto a perquisizione.

Il ragazzino aveva con sé un borsello nel quale l’equipaggio ha scovato ben 24 dosi di marijuana oltre a 138 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, denaro molto probabilmente riconducibile alla sua attività di spaccio.  Immediatamente sono stati contattati i genitori del minore, al quale è stato affidato non prima, però, di essere denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

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