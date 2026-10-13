Evade dai domiciliari, sorpreso dai carabinieri al rientro: arrestato

Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri della Compagnia di Catania Piazza Dante, costantemente impegnati anche nella verifica del rispetto delle misure cautelari disposte dall’Autorità Giudiziaria. In tale contesto, i militari della Stazione Carabinieri di Catania Ognina hanno arrestato in flagranza di reato un 50enne catanese, già sottoposto agli arresti domiciliari, sorpreso mentre stava facendo rientro presso la propria abitazione dopo essersi allontanato senza alcuna autorizzazione e senza un giustificato motivo.

In serata, infatti, la pattuglia ha accertato che l’uomo non era in casa come invece avrebbe dovuto essere, sulla base della misura cautelare cui era stato sottoposto e, pertanto, ha attivato le sue ricerche. Proprio mentre i Carabinieri passavano al setaccio le vie del quartiere, lo hanno scorto rincasare e, quindi, lo hanno subito fermato. Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, l’evaso è stato dunque arrestato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di ulteriori disposizioni dell’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.