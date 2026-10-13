Due chili di marijuana in buste nascoste tra la vegetazione, indagini

Proseguono nei quartieri Trappeto e Monte Po’ i servizi coordinati predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania finalizzati alla prevenzione generale dei reati e al contrasto dell’illegalità diffusa. In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa e quelli della Stazione di Catania Nesima, supportati da personale della Polizia Locale, hanno effettuato una serie di controlli mirati sia alla circolazione stradale sia contro i fenomeni di degrado e abusivismo.

Durante uno dei controlli, i militari hanno fermato un 31enne catanese che stava trasportando materiale ferroso senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni. Per tale ragione, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, l’uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, in relazione alla violazione della normativa in materia di gestione e trasporto dei rifiuti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva. Particolare rilievo ha assunto il controllo di un’area incolta a ridosso di viale Tirreno. Nel corso della perlustrazione, i Carabinieri hanno individuato alcune buste di plastica nascoste tra la vegetazione che contenevano quasi 2 chilogrammi di marijuana, che ovviamente è stata sottoposta a sequestro, e sarà inviata al laboratorio dell’Arma, L.A.A.S. per gli accertamenti tecnici finalizzati a verificarne natura e principio attivo. L’attività ha interessato complessivamente 20 persone e 8 veicoli, consentendo di contestare 10 violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di oltre 14.500 euro di sanzioni amministrative. Nell’ambito dei controlli è stata inoltre disposta la confisca di 18 automezzi rinvenuti in stato di abbandono lungo le strade, contribuendo così anche al ripristino delle condizioni di sicurezza e decoro delle aree interessate.