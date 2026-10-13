Lampedusa

Il Commissariato di Lampedusa pronto a partire, il sindacato Mp: “Amarezza per iter troppo lungo”

Il segretario del sindacato Mp Alletto dice: "Il Questore di Agrigento ci ha informati formalmente che il  Commissariato aprirà a 'mezzo servizio' e invierà inizialmente solo 21  unità, a fronte delle 49 già assegnate e attualmente aggregate ad  Agrigento"

Pubblicato 25 minuti fa
Da Redazione

È stato stanziato un importo pari a 160.000,00  euro destinato all’allestimento di un totale di 100 posti letto a beneficio del personale della Polizia di Stato che rendering servizio presso il nuovo Commissariato di P.S. di Lampedusa. Una misura economica di primaria importanza per la quale il sindacato MP  esprime sentito riconoscimento ai vertici istituzionali: “Siamo di fronte a un impegno economico importante per il quale non  possiamo esimerci dal ringraziare il Ministro dell’Interno e il nostro  Capo della Polizia”, dichiara Antonino Alletto. “Tuttavia, non possiamo nascondere un po’ di amarezza per l’iter ancora  troppo lungo. Occorreva, come abbiamo ribadito più volte, programmare e strutturare la logistica in contemporanea all’idea stessa di istituire  il predetto Commissariato.”

A fare il punto sulla situazione operativa e sulle relative criticità  operative e logistiche sono le comunicazioni del Questore e le  valutazioni del sindacato: “Il Questore di Agrigento ci ha informati formalmente che il  Commissariato aprirà a ‘mezzo servizio’ e invierà inizialmente solo 21  unità, a fronte delle 49 già assegnate e attualmente aggregate ad  Agrigento. Tali operatori seguiranno un regime di rotazione di 21 uomini  ogni 15 giorni.” “Inoltre, la disponibilità degli attuali alloggi – circa 18 – è stata  fornita dall’Aeronautica Militare, ma soltanto fino al 30 novembre. Si  tratta di una soluzione tampone: se non si troverà uno sbocco concreto  attraverso lo stanziamento predisposto, il problema alloggiativo diventerà sicuramente molto più pregnante.” “Un altro elemento che ci offre uno spunto di riflessione sulla  fragilità del meccanismo nella sua fase iniziale è la mancata  assegnazione nominativa del Vice Questore destinato alla direzione di  questo importante e strategico presidio di Polizia.” Il sindacato MP continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dei lavori e la gestione logistica ed organizzativa,  affinché il personale possa operare nelle migliori condizioni e il  presidio di Lampedusa raggiunga la piena ed effettiva operatività.

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