Il Commissariato di Lampedusa pronto a partire, il sindacato Mp: “Amarezza per iter troppo lungo”

È stato stanziato un importo pari a 160.000,00 euro destinato all’allestimento di un totale di 100 posti letto a beneficio del personale della Polizia di Stato che rendering servizio presso il nuovo Commissariato di P.S. di Lampedusa. Una misura economica di primaria importanza per la quale il sindacato MP esprime sentito riconoscimento ai vertici istituzionali: “Siamo di fronte a un impegno economico importante per il quale non possiamo esimerci dal ringraziare il Ministro dell’Interno e il nostro Capo della Polizia”, dichiara Antonino Alletto. “Tuttavia, non possiamo nascondere un po’ di amarezza per l’iter ancora troppo lungo. Occorreva, come abbiamo ribadito più volte, programmare e strutturare la logistica in contemporanea all’idea stessa di istituire il predetto Commissariato.”

A fare il punto sulla situazione operativa e sulle relative criticità operative e logistiche sono le comunicazioni del Questore e le valutazioni del sindacato: “Il Questore di Agrigento ci ha informati formalmente che il Commissariato aprirà a ‘mezzo servizio’ e invierà inizialmente solo 21 unità, a fronte delle 49 già assegnate e attualmente aggregate ad Agrigento. Tali operatori seguiranno un regime di rotazione di 21 uomini ogni 15 giorni.” “Inoltre, la disponibilità degli attuali alloggi – circa 18 – è stata fornita dall’Aeronautica Militare, ma soltanto fino al 30 novembre. Si tratta di una soluzione tampone: se non si troverà uno sbocco concreto attraverso lo stanziamento predisposto, il problema alloggiativo diventerà sicuramente molto più pregnante.” “Un altro elemento che ci offre uno spunto di riflessione sulla fragilità del meccanismo nella sua fase iniziale è la mancata assegnazione nominativa del Vice Questore destinato alla direzione di questo importante e strategico presidio di Polizia.” Il sindacato MP continuerà a monitorare con la massima attenzione l’evoluzione dei lavori e la gestione logistica ed organizzativa, affinché il personale possa operare nelle migliori condizioni e il presidio di Lampedusa raggiunga la piena ed effettiva operatività.