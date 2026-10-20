Esibisce documento falso durante controllo di polizia, denunciato

È stato fermato, insieme ad alcuni amici, per un controllo di routine e agli agenti della Polizia di Stato ha fornito un documento falso. A scoprire il tentativo di un giovane catanese di 21 anni, fermato a bordo di un’auto, sono stati i poliziotti della squadra volanti della Questura di Catania che, avendo rilevato alcune anomalie, hanno ritirato il documento per compiere più approfonditi accertamenti.

I caratteri e la foto presenti nella patente esibita non hanno convinto i poliziotti che, consultando le banche dati, hanno avuto modo di constatare come la patente di guida fosse intestata ad un’altra persona residente nella provincia di Trapani alla quale la patente era già stata sostituita con un nuovo documento. Gli agenti hanno chiesto chiarimenti al giovane che ha ammesso di aver acquistato una patente falsa, pagando ad un uomo, a suo dire sconosciuto, una somma in denaro di circa 2.000 euro. Il documento falso è stato sequestrato e il 21enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso e per ricettazione, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.