Agrigento

Università Kore, ecco le prime 50 lauree in medicina: 8 nuovi medici agrigentini 

In questi sei primi anni di vita, la Scuola di Medicina della Kore si è arricchita di ulteriori dieci corsi di laurea dedicati alle professioni sanitarie

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

A sei anni dall’avvio della facoltà di Medicina, l’università Kore di Enna laurea i primi 50 medici che hanno concluso il loro percorso entro la prima sessione. Il corso fu avviato in piena pandemia Covid nell’anno accademico 2020-2021, quando all’ateneo ennese vennero autorizzati 80 posti, poi cresciuti progressivamente fino a raggiungere una dotazione di 416 posti per anno. I nuovi medici sono per due terzi donne: 33 su 50.  I laureati e le laureate provengono da 15 province di 6 diverse regioni, la più lontana da Padova, ma  anche da Roma, Napoli, Bari e dalla Calabria. I siciliani sono 38, e i restanti 12 provengono da altre regioni. Nessuno di loro proviene dalla provincia di Enna. In quel primo anno di funzionamento nel 2020 nessun candidato a Medicina dell’ennese riuscì a superare il test di ammissione alla Kore. Da Catania provengono 9 nuovi medici, 8 ciascuna da Agrigento e da Siracusa, 4 da Palermo, 3 da Ragusa, 2 da Caltanissetta e da Trapani, 1 da Messina.

La prima sessione di laurea del sesto anno di Medicina e chirurgia della Kore è stata distribuita in tre appelli che si concludono oggi. Nel tardo pomeriggio è stato organizzato il “Graduation Day” nella piazza dell’università. Le pergamene saranno consegnate dal rettore Paolo Scollo, dalla direttrice del dipartimento di Medicina, Roberta Malaguarnera, e dal responsabile del corso di laurea, Marco Barbanti, che è anche primario di cardiologia e emodinamica nell’Umberto I di Enna. La cerimonia sarà aperta da un breve discorso del presidente Cataldo Salerno.  In questi sei primi anni di vita, la Scuola di Medicina della Kore si è arricchita di ulteriori dieci corsi di laurea dedicati alle professioni sanitarie, dei quali uno a Caltagirone, mentre due nuovi corsi di Medicina e chirurgia sono stati previsti a Siracusa e a Ragusa

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