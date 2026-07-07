Calcio

Aia Agrigento, ecco chi sono i premiati per la stagione 2025/26

Riconoscimenti dedicati agli associati che si sono distinti per impegno, disponibilità, competenza e spirito associativo

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Nel corso della tradizionale ?????????? ????????? sono stati consegnati i ????? ????/??, riconoscimenti dedicati agli associati che si sono distinti per impegno, disponibilità, competenza e spirito associativo.

Il ?????? ??????? ??????? (D.G. OTR particolarmente distintosi) è stato assegnato a Calogero Vivacqua; il ?????? ?????? ????? (dirigente distintosi per impegno e disponibilità) a Pietro Costanza. La ????? ???????? per impegno e disponibilità è stata conferita a Salvatore Mulè e Fabrizio Daniele Pietro.Le ????????? ?? ?????????̀ ??????????? hanno premiato Fabio Pasciuta, Mario Daniele Luparello, Pietro Bennici, Francesco Bentivegna e Gaspare Giarratano per i 20 anni, Giuseppe Di Vita per i 30 anni e Rosario Marino per i 40 anni.

Per il Calcio a 5, premiati Pietro Bennici (D.G. OTR distintosi a livello regionale) e Carlotta Frumusa (D.G. OTS distintasi a livello provinciale).Il ?????? ????????? ????? per impegno, disponibilità e competenza è stato assegnato a Salvatore Crapanzano; il premio per il D.G. OTS non proponibile distintosi per impegno e disponibilità a Salvatore Cacciatore; il ?????? ??? ?????? a Ivan Gaziano. Il ?????? ??????? ??????? (nuovo D.G. particolarmente distintosi) è stato conferito a Diego Riccardo Cuva; il ?????? ?????? ??????? (O.A. OTS distintosi) a Bruno Longo; il ?????? ?????? ??????? (D.G. OTS distintosi) a Giuseppe Failla; il ?????? ????????? ???????? (A.A. OTR distintosi) a Davide Trovato.

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