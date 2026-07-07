Palermo

Nasconde pistola clandestina nella cuccia per cani, arrestato

L'arma era nascosta all'interno di un doppio fondo ricavato in una cuccia per cani, collocata in un box in lamiera

Pubblicato 7 minuti fa
Da Redazione

La Squadra Mobile di Palermo ha arrestato un 48enne incensurato di Monreale, accusato di detenzione di un’arma clandestina e di ricettazione. L’intervento è scattato a seguito di una serie di indizi e riscontri investigativi che hanno condotto gli agenti presso l’abitazione dell’uomo, dove è stata eseguita un’accurata perquisizione. Nel corso delle ricerche, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e priva di qualsiasi contrassegno identificativo. L’arma era nascosta all’interno di un doppio fondo ricavato in una cuccia per cani, collocata in un box in lamiera.

La pistola è stata trovata con il caricatore inserito, contenente una cartuccia, e con un’altra cartuccia già camerata.Nel terreno adiacente all’appartamento sono stati inoltre individuati segni riconducibili a esplosioni di colpi d’arma da fuoco, presumibilmente collegati alla pistolasequestrata. Interrogato sulla provenienza dell’arma, l’arrestato ha fornito una ricostruzione che gli investigatori hanno ritenuto pretestuosa. Sono in corso ulteriori accertamenti, anche attraverso i rilievi balistici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, per verificare se la pistola sia stata utilizzata in episodi di rilievo penale o in fatti di cronaca recenti.

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