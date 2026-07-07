In casa con oltre 300 grammi tra hashish e marijuana: arrestato 

Nel pomeriggio di giovedì 2 luglio, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi predisposti durante la stagione estiva, agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato hashish e marijuana. I poliziotti del Commissariato di P.S di Capo d’Orlando, insospettiti dal suo atteggiamento ambiguo in una via del centro cittadino, hanno seguito a distanza l’uomo e proceduto al controllo, dopo aver notato una sospetta attività di spaccio tra il soggetto ed altri due individui, subito dileguatisi all’arrivo degli operatori. Anche l’uomo ha tentato la fuga ma è stato velocemente raggiunto e bloccato. Effettuata una perquisizione personale a suo carico, gli agenti hanno rinvenuto 4 involucri di cellophane con all’interno sostanza stupefacente, verosimilmente del tipo marijuana. In considerazione di quanto trovato, si è proceduto ad effettuare anche una perquisizione a casa del soggetto, all’interno della quale veniva rinvenuta altra sostanza stupefacente, nello specifico hashish e marijuana, in parte già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, misurini dosatori di varie misure e diverso materiale atto al confezionamento dello stupefacente.

Il totale dello stupefacente sequestrato è di circa 330 grammi, un quantitativo che se immesso sul mercato avrebbe potuto produrre più di 1300 dosi, per un importo, quindi, di oltre €13.000,00. Scattato l’arresto, l’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza dell’Autorità Giudiziaria, che si è svolta nella mattinata di lunedì 6 luglio e al termine della quale il Giudice per le Indagini Preliminari ha disposto per l’uomo l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.