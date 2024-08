In contromano per 20 chilometri sulla A/18, revocata la patente

Un uomo di 75 anni è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale sull’autostrada A/18, nella scorsa nottata, dopo aver percorso contromano quasi 20 chilometri, viaggiando in direzione Messina sulla carreggiata che porta verso Catania. L’allerta è scattata attorno alle ore 1.30, quando agli allarmi di sicurezza e alle segnalazioni telefoniche si sono aggiunte le immagini delle telecamere a circuito chiuso, che immortalavano un veicolo che procedeva sulla corsia di sorpasso a forte velocità sfiorando gli altri veicoli. La pattuglia della Strdale in modalità safety car ha rallentato e fermato il traffico all’altezza dello svincolo di Fiumefreddo, al fine di fermare il conducente in contromano in condizioni di sicurezza.All’uomo è stata revocata la patente e dovrà pagare una multa salata. Il veicolo è stato fermato per 3 mesi.