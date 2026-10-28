Calcio

Tommaso Napoli nuovo allenatore dell’Unitas Sciacca

Intrapresa la carriera da allenatore nel 2004, ha guidato diverse formazioni, tra cui Castrovillari, Licata, Cosenza, Taranto, Martina e Rotonda

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

L’Unitas Sciacca comunica di aver affidato a Tommaso Napoli l’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico, reduce da tre stagioni alla guida della Don Carlo Misilmeri, vanta una lunga e prestigiosa esperienza nel panorama calcistico nazionale, maturata prima da calciatore e successivamente da allenatore. Nel corso della carriera da giocatore ha vestito, tra le altre, le maglie di Catania, Cosenza, Carrarese, Nocerina e Foggia, con cui ha collezionato anche 9 presenze in Serie A sotto la guida di Zdeněk Zeman. Intrapresa la carriera da allenatore nel 2004, ha guidato diverse formazioni, tra cui Castrovillari, Licata, Cosenza, Taranto, Martina e Rotonda. Tra i traguardi raggiunti spicca la vittoria del campionato di Eccellenza con il Licata nella stagione 2010/2011.La società neroverde rivolge a mister Napoli il più caloroso benvenuto a Sciacca, augurandogli buon lavoro per questa nuova esperienza professionale.

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