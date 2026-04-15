Latitante dopo condanna per concorso esterno in mafia, arrestato ex dirigente polizia penitenziaria 





In esecuzione di un ordine di carcerazione emesso da questa Procura Distrettuale, la Polizia di Stato di Catania ha arrestato un uomo cl. 56, già dirigente della Polizia Penitenziaria presso il carcere di Catania Bicocca, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per i reati di corruzione e concorso esterno in associazione mafiosa. L’ex funzionario, originario del catanzarese, nell’approssimarsi dell’emissione del provvedimento, reso esecutivo nei primi giorni del mese di gennaio, si era reso irreperibile. Le ricerche eseguite dalla Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Catania, anche nel territorio calabrese, non avevano dato esito, tanto che questa Procura aveva richiesto ed ottenuto la dichiarazione di latitanza.

L’Ufficio investigativo della Questura di Catania – coordinato dal Servizio Centrale Operativo – avviata una serrata attività finalizzata alla cattura, anche attraverso presidi tecnici, nella nottata dello scorso 12 aprile ha rintracciato il latitante in un appartamento del quartiere Librino. Gli agenti, infatti, dopo aver monitorato approfonditamente i movimenti dei familiari, hanno individuato lo stabile dove l’ex funzionario si nascondeva, situato allo stesso indirizzo di residenza.

Circondato l’agglomerato, gli operatori della Squadra Mobile hanno scovato il nascondiglio, costituito da un appartamento abusivamente occupato, sito all’ottavo piano dello stesso palazzo e hanno fatto irruzione, sorprendendo l’uomo su di un divano letto, che, insieme a pochi altri mobili e suppellettili, costituiva l’arredo dell’immobile. L’ex funzionario è stato così condotto in Questura e, al termine delle incombenze, tradotto presso il carcere di Agrigento.