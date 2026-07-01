Licata, extracomunitario in escandescenza in centro città: bloccato dai Carabinieri

A Licata, due persone extracomunitarie avrebbero creato momenti di forte tensione in due diverse zone della città. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri della locale compagnia per riportare la calma. In un caso, un extracomunitario è andato in escandescenze tra via Sole e via Cacici. Secondo alcune testimonianze da alcuni giorni l’uomo ha creato scompiglio tra i residenti della zona. Dopo l’intervento di Carabinieri e dei Vigili Urbani, l’uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso da un’ambulanza per le cure necessarie.

Sull’episodio è intervenuto il delegato di FN Vannacci che in una nota dichiara: “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento ai Carabinieri e alla Polizia di Stato per la professionalità e la rapidità con cui sono intervenuti per gestire le situazioni verificatesi oggi. Il loro lavoro quotidiano rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini”, ha dichiarato Bonsignore. “Il fatto che situazioni di questo tipo possano verificarsi in punti diversi di Licata dimostra quanto sia importante mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza urbana e garantire una presenza costante delle forze dell’ordine sul territorio”, ha aggiunto. Bonsignore ha infine ribadito la necessità di continuare a sostenere il lavoro delle forze dell’ordine e di promuovere ogni iniziativa utile a tutelare l’ordine pubblico e la serenità della comunità, auspicando che vengano accertate le responsabilità dei soggetti coinvolti nel pieno rispetto della legge.