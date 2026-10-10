Catania

Minaccia e picchia l’anziana madre, arrestato 49enne

La donna ha raccontato di vivere da tempo una situazione di forte tensione all'interno delle mura domestiche, a causa delle ripetute aggressioni del figlio

Pubblicato 57 minuti fa
Da Redazione

Un intervento tempestivo dei carabinieri ha consentito di interrompere una situazione familiare segnata da violenze, minacce e richieste di denaro. E’ accaduto a Giarre, dove i militari della locale Stazione, insieme a quelli della Radiomobile, hanno arrestato in flagranza un 49enne residente a Mascali, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

L’intervento e’ scattato quando la Centrale operativa ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna che aveva riferito di essere in difficolta’. Gli operatori della Centrale hanno quindi immediatamente inviato sul posto una “gazzella”, che ha trovato la donna, 77enne, agitata e molto spaventata dinanzi al portone della sua abitazione. Ha raccontato di vivere da tempo una situazione di forte tensione all’interno delle mura domestiche, a causa delle ripetute aggressioni del figlio che le avrebbe chiesto continuamente denaro. Il 49enne e’ stato dichiarato in arresto e condotto nel carcere di Catania Piazza Lanza. 

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