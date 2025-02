Ruba i soldi dalla borsa alla passeggera che stava assistendo, denunciato operatore aeroporto

Ha approfittato del suo ruolo e della fiducia della passeggera che stava assistendo in aeroporto, per farsi consegnare la borsa e rubarle i soldi. Ad incastrare il ladro sono state le videocamere di sorveglianza dello scalo catanese, monitorate dagli agenti della polizia di Stato. Protagonista un uomo, addetto all’assistenza delle persone con ridotta mobilita’. Mentre accompagnava la donna in carrozzina in sala partenze, le ha chiesto di poterle tenere la borsa con la scusa di agevolarla nei movimenti.

L’ignara passeggera, credendo nell’autenticita’ del gesto di gentilezza, non ci ha pensato due volte ad affidare la borsa all’addetto in modo da raggiungere con piu’ tranquillita’ l’area del gate. All’improvviso, l’addetto ha chiesto di fermarsi un attimo per recarsi alla toilette e, approfittando di un attimo di confusione, ha portato con se’ la borsa. Una volta al riparo dagli sguardi della passeggera in carrozzina e della sua accompagnatrice, l’uomo si e’ nascosto dietro a un cartellone pubblicitario per aprire la borsa e frugare al suo interno per poi dirigersi verso i bagni. Una volta tornato dalla vittima del raggiro, ha accompagnato la donna al gate, restituendo la borsa alla passeggera che, solo in quel momento, ha avuto modo di constatare l’ammanco dei contanti.

E’ scattata la segnalazione agli agenti della Polizia di Frontiera che, immediatamente, hanno avviato le indagini. I poliziotti della squadra di polizia giudiziaria dell’aeroporto hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza ricostruendo, in pochi istanti, quanto effettivamente accaduto. Grazie alla collaborazione della Sac, societa’ che gestisce l’aeroporto di Catania, e’ stato possibile individuare il ladro che e’ stato fermato per essere identificato e denunciato per furto aggravato. dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. L’addetto e’ stato segnalato anche all’autorita’ competente per procedere alla revoca del tesserino.