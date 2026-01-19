Catania
Selfie sul molo con allerta meteo e mare in tempesta, il sindaco: “Cretini”
Uno scatto con lo smartphone o un selfie sul molo, a un passo dal mare in tempesta: puo’ costare la vita, a chi lo fa e soprattutto a chi poi potrebbe essere costretto a soccorrerlo. L’incosciente di turno e’ stato a sua volta immortalato da uno scatto oggi su uno dei moli di Acireale nella prima giornata di allerta rossa per il maltempoe portato a esempio negativo dal primo cittadino del comune etneo: “Ecco i soliti cretini – ha scritto Roberto Barbagallo su Facebook postando la foto – che non rispettano le ordinanze mandata pattuglia dei vigili.
