Catania

Tenta di sfuggire al controllo dei Carabinieri: inseguito e arrestato con 50 dosi di marijuana e contanti

L’uomo deve rispondere  di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione.

Pubblicato 34 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un 42enne catanese, già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con dispositivo elettronico, ritenuto responsabile, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione.

L’attività è scattata intorno alle 23:00, quando una “gazzella”, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, transitando nei pressi dell’ingresso dell’ospedale “Cannizzaro”, ha scorto una utilitaria con a bordo un uomo, e ha deciso di fermarla per un controllo.

Alla vista dei militari, però, il conducente, anziché fermarsi, ha accelerato dandosi alla fuga. 

I Carabinieri si sono quindi posti all’inseguimento dell’autovettura, senza mai perderla di vista, operando con le necessarie cautele per evitare pericoli per gli altri utenti della strada. Dopo un breve percorso lungo le vie Ruggero Albanese e Angelo Vasta, il conducente dell’auto ha lanciato dal finestrino un voluminoso zaino, che è stato subito recuperato da un’altra pattuglia giunta in supporto. Dopo pochi metri, infine, il veicolo è stato bloccato nei pressi di un distributore di benzina. 

Identificato il conducente, i Carabinieri hanno proceduto ad una perquisizione, scovando nell’auto 300 euro, ma il “grosso” è stato trovato nello zaino: nascosti in una busta frigo c’erano ben 50 dosi di marijuana e quasi 1000 euro in contanti, in banconote di diverso taglio. 

Gli accertamenti eseguiti dai militari dell’Arma hanno inoltre evidenziato che il 42enne era sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con il “braccialetto” elettronico, con obbligo di rincasare presso la propria abitazione entro le ore 21.00, pertanto, aveva violato anche gli obblighi imposti dalla misura di prevenzione, riuscendo a disattivare il dispositivo elettronico di controllo. 

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Caro carburanti, agricoltori bloccano la statale Palermo-Agrigento
Agrigento

Paura ad Agrigento, litiga con la fidanzata e getta una bombola di gas dal balcone
Apertura

Soldi e 130 grammi di cocaina, arrestato operaio agrigentino
Apertura

Ladri rubano 200 metri di cavi elettrici a Raffadali, blackout al depuratore
Apertura

Auto si ribalta, tre feriti: uno è grave
banner italpress istituzionale banner italpress tv