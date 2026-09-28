Agrigento

Caro carburanti, agricoltori bloccano la statale Palermo-Agrigento

Il sit-in è organizzato da Agrisat, guidata da Franco Calderone

Pubblicato 60 minuti fa
Da Redazione

Il gasolio a questi prezzi esorbitanti costringe già adesso gli agricoltori a fermare i trattori, troppo alti i prezzi di gestione dei mezzi e di produzione, ma sarà ancora peggio andando avanti.Tutti i comparti sono in crisi, il cerealicolo, il vitivinicolo, l’ortofrutticolo ed in ultimo in ordine di tempo, l’oleario.Si fermerà un settore primario ed indispensabile per l’occupazione, per l’alimentazione umana, per la salute e per il mantenimento dei territori.Cosa sta facendo la politica? Gli accordi internazionali a favore della chimica e della metalmeccanica contro gli agricoltori?”. A parlare è Franco Calderone, che guida Agrisat, insieme al componente del direttivo provinciale di Agrigento Salvatore Petrotto, denunciando la mancanza di risposte alle richieste avanzate alla Regione. L’associazione sostiene di avere chiesto un incontro al presidente Renato Schifani e all’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e segnala una situazione critica anche nei comparti cerealicolo, vitivinicolo, oleario e ortofrutticolo. Alla manifestazione sono attesi numerosi produttori dell’Agrigentino.

La protesta degli agricoltori arriva mentre il caro carburanti sta provocando agitazioni anche in altri settori dell’economia siciliana; diverse marinerie hanno annunciato iniziative contro l’aumento dei costi.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

FUNZIONA
Grandangolo Settimanale N.34/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.34/2026
Pagina 1 di 14
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Agrigento

Caro carburanti, agricoltori bloccano la statale Palermo-Agrigento
Agrigento

Paura ad Agrigento, litiga con la fidanzata e getta una bombola di gas dal balcone
Apertura

Soldi e 130 grammi di cocaina, arrestato operaio agrigentino
Apertura

Ladri rubano 200 metri di cavi elettrici a Raffadali, blackout al depuratore
Apertura

Auto si ribalta, tre feriti: uno è grave
banner italpress istituzionale banner italpress tv