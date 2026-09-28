In casa con 350 grammi di droga e 700 euro in contanti, arrestata

I militari dell’Aliquota Operativa e Radiomobile della Compagnia di Lerca Friddi avvalendosi del prezioso e specializzato supporto del personale del Nucleo Cinofili, durante un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di droga, hanno arrestato una donna di 31 anni, originaria di Palermo, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare d’iniziativa presso l’abitazione della donna che ha permesso di rinvenire all’interno dello sgabuzzino circa 350 grammi di sostanza stupefacenti tra marijuana e hashish, unitamente a un bilancino elettronico di precisione e materiale vario idoneo al confezionamento delle dosi. Nel medesimo contesto sono stati sottoposti a sequestro 700 euro in contante, somma ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio. Il materiale è stato consegnato spontaneamente dall’indagata al momento del controllo.

L’arresto è stato successivamente convalidato dal Giudice Per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, guidata da Procuratore Dott. Angelo Vittorio Antonio Cavallo.

L’intervento odierno testimonia il costante e capillare operato dei Carabinieri nel presidio del territorio, confermando il quotidiano impegno dell’Arma nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e nella tutela della legalità a garanzia della sicurezza della comunità.