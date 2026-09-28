Agrigento

Il colonnello Vittorio Stingo al comando della missione europea nel valico di Rafah

L’ufficiale è stato dal 2020 al 2023 comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento. Adesso guiderà la missione nel valico che separa la Striscia di Gaza dall’Egitto

Pubblicato 9 minuti fa
Da Redazione

Il comando della missione Eubam Rafah, l’unica che vede l’Unione Europea impegnata nella Striscia di Gaza con compiti operativi, passerà ad un italiano entro novembre. Ed è una vecchia conoscenza della Città dei templi: il colonnello Vittorio Stingo. L’ufficiale, dal 2020 al 2023, è stato Comandante provinciale di Agrigento lasciando un ottimo ricordo nella comunità.

Il passaggio formale sarà ufficializzato con il via libera del Political and Security Committee di Bruxelles. La guida della missione è considerata un incarico di prestigio – scrive Il Foglio che ha anticipato la notizia – lo scopo della missione, istituita nel 2005, è il monitoraggio delle attività di identificazione e perquisizione compiute dalle forze di polizia palestinesi a coloro che attraversano il valico da e verso l’Egitto. Un incarico quanto mai delicato.”

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