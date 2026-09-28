Tentano di consegnare un chilo di cocaina e cellulari in carcere con drone: blitz della Polizia Penitenziaria

Nuovo blitz nella notte presso la Casa Circondariale di Siracusa. Grazie al tempestivo intervento e all’accortezza del personale di Polizia Penitenziaria, è stato sventato un sofisticato tentativo di introduzione di materiale illecito all’interno dell’istituto penitenziario tramite l’utilizzo di un drone.

L’operazione, scattata nelle ore notturne, ha fatto seguito all’intercettazione del velivolo e alla successiva e accurata perquisizione dei locali interessati. L’azione degli agenti ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti – quasi un chilogrammo di hashish – oltre a diversi telefoni cellulari e router Wi-Fi, destinati con ogni probabilità alla popolazione detenuta.

Sul brillante esito dell’operazione sono intervenuti i rappresentanti sindacali dell’O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria).

Il Segretario Provinciale OSAPP, Gianluca Argentini, ha espresso forte soddisfazione per l’operato del personale: “Ancora una volta il sistema di sicurezza e la prontezza dei nostri agenti hanno fatto la differenza. Questo ennesimo tentativo, fortunatamente andato a vuoto, dimostra come la criminalità cerchi costantemente nuove strade tecnologiche per violare i perimetri carcerari, ma la risposta della Polizia Penitenziaria di Siracusa resta ferma e implacabile nonostante le note criticità operative”.

Alle sue parole fanno eco quelle di Giovanni Sommariva, Dirigente Sindacale OSAPP: “L’introduzione di droni è una minaccia quotidiana per la sicurezza degli istituti. Il sequestro di stanotte, che ha sottratto un carico pesante di droga e strumenti di comunicazione illegittimi, conferma l’assoluta professionalità e il sacrificio del personale in servizio, a cui va il nostro totale plauso per aver sventato un potenziale pericolo per l’ordine interno”.

Le indagini sono ora in corso per individuare i complici esterni che hanno guidato il velivolo e i destinatari del carico all’interno della struttura.