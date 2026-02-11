San Giovanni Gemini

San Giovanni Gemini, cede manto stradale: chiusa al traffico la via Stretto

Il cedimento è stato provocato da perdite della rete fognaria

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

“La parte bassa di via Stretto è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un cedimento del manto stradale provocato da perdite della rete fognaria. Per garantire la sicurezza di residenti e automobilisti, si è reso necessario interdire il transito nel tratto interessato fino al completamento degli interventi di ripristino. Invito i residenti e gli automobilisti a percorrere vie alternative e a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in zona. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile”. A renderlo noto è il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo.

