San Giovanni Gemini, cede manto stradale: chiusa al traffico la via Stretto

“La parte bassa di via Stretto è stata temporaneamente chiusa al traffico a causa di un cedimento del manto stradale provocato da perdite della rete fognaria. Per garantire la sicurezza di residenti e automobilisti, si è reso necessario interdire il transito nel tratto interessato fino al completamento degli interventi di ripristino. Invito i residenti e gli automobilisti a percorrere vie alternative e a prestare la massima attenzione alla segnaletica presente in zona. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile”. A renderlo noto è il sindaco di San Giovanni Gemini, Dino Zimbardo.