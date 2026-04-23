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In casa con oltre 8 chili di hashish e cocaina: 28enne arrestato dai carabinieri

Il giovane su disposizione della Procura di Sciacca, è stato tradotto in carcere ad Agrigento

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

I Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile del Reparto territoriale di Sciacca hanno arrestato, in flagranza di reato, un 28enne del luogo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del giovane. Nel corso dell’attività, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, in diversi punti dell’immobile, 79 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 8,2 chilogrammi, circa 290 grammi di cocaina purissima, nonché materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza.

Il considerevole quantitativo di stupefacente, qualora immesso sul mercato locale, avrebbe fruttato proventi illeciti di notevole entità, alimentando le piazze di spaccio del territorio.

Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Espletate le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Sciacca, è stato tradotto presso la Casa circondariale di Agrigento.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di droga svolti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Sciacca.

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