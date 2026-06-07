Akragas, è doppietta: battuto il Santa Venerina e Coppa Italia in bacheca

L’Akragas chiude in trionfo la stagione conquistando la Coppa Italia dopo aver battuto il Santa Venerina con il punteggio di 2-0. Una vittoria costruita con un gol per tempo, che conferma la solidità e la crescita della formazione biancazzurra, protagonista di un finale di stagione in costante ascesa. A sbloccare il match è il giovane Casucci al 30’ del primo tempo, bravo a trovare la rete del vantaggio. Nella ripresa, al 28’, arriva il raddoppio firmato da Marrone, che chiude definitivamente i conti e consegna il trofeo ai biancazzurri.

Per l’Akragas si tratta della seconda affermazione consecutiva dopo la promozione, un successo che certifica il passaggio al prossimo campionato di Eccellenza con pieno merito. Una vera e propria “doppietta” che racconta il valore della squadra e il lavoro svolto durante tutta la stagione, culminata con risultati importanti e prestazioni convincenti. Al triplice fischio è esplosa la festa: giocatori e tifosi hanno celebrato insieme un traguardo storico, con il rientro in città accompagnato dall’entusiasmo e dal calore del pubblico. Un finale perfetto per una stagione da incorniciare.

Il presidente dell’Akragas, Salvatore La Porta, commenta: «La soddisfazione è grandissima. Nulla è stato facile e nulla ci è stato regalato. Proprio per questo motivo la gioia è ancora più grande. I ragazzi hanno lavorato duramente per raggiungere questi risultati e meritano tutti i complimenti possibili. Le vittorie non arrivano mai per caso. In qualsiasi ambito bisogna conquistarle con il lavoro, la determinazione e la voglia di migliorarsi ogni giorno. Questo gruppo ha creduto fino in fondo nei propri mezzi e alla fine ha conquistato tutto quello che c’era da vincere in questa categoria. Da domani si torna al lavoro per programmare il prossimo campionato. L’Eccellenza è una categoria diversa, con un livello tecnico e competitivo più alto, ma come ci siamo fatti trovare pronti in Promozione lavoreremo per presentarci nel migliore dei modi anche alla nuova sfida che ci aspetta».