Cronaca

Incidenti lavoro: meccanico muore schiacciato da un camion

Il mezzo è caduto improvvisamente, senza consentirgli di mettersi in salvo.

Pubblicato 17 ore fa
Da Redazione

Ancora una vittima sul lavoro. Questa volta a Trapani. Si tratta di Salvatore Consolatevi, 53 anni, di professione meccanico. L’uomo è morto al Civico di Palermo dopo essere rimasto schiacciato da un camion sotto il quale stava eseguendo dei lavori all’interno della propria officina. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio. Il mezzo è caduto improvvisamente, senza consentirgli di mettersi in salvo. Immediato l’intervento del personale del 118, dei Vigili del fuoco e dei Carabinieri. La gravità delle ferite ha portato i medici a disporre il trasferimento in serata dal Sant’Antonio Abate di Trapani al Civico di Palermo, dove poi si è spento. Saranno gli accertamenti a stabilire la dinamica dell’accaduto.

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