Scontro tra moto: muore nel giorno del suo compleanno

Incidente mortale a Palermo all’ingresso dell’ospedale Civico. Uno scontro violento tra due moto, una stava entrando in ospedale e l’altra stava uscendo. Una delle due procedeva a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo. Uno dei due motociclisti è morto sul colpo. Si tratta di Giuseppe D’anna, 51 anni, che proprio oggi festeggiava il compleanno E’ stato soccorso dai sanitari del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia municipale.