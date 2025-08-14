Cronaca

Tartaruga “Caretta Caretta” salvata al largo del porto commerciale

La Guardia Costiera di Pozzallo, sottolinea come l’intervento sia stato possibile grazie alla prontezza della segnalazione e alla collaborazione del diportista

Questa mattina, nelle acque antistanti l’imboccatura del porto commerciale di Pozzallo, un diportista ha tratto in salvo una tartaruga marina della specie “Caretta caretta” in evidente difficoltà. L’animale aveva un amo da pesca conficcato nel cavo orale e non riusciva a muoversi liberamente.

Allertata dal diportista, la sala operativa della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Pozzallo ha immediatamente attivato la procedura di recupero, assicurando la presa in custodia dell’esemplare fino all’arrivo del personale del W.W.F..

La tartaruga è stata quindi trasferita presso un apposito centro di recupero, dove riceverà le cure necessarie prima di essere reintrodotta nel suo habitat naturale.

La Guardia Costiera di Pozzallo, sottolinea come l’intervento sia stato possibile grazie alla prontezza della segnalazione e alla collaborazione del diportista.

