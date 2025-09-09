Alle Fabbriche Chiaramontane la mostra “Destiny” del fotografo sudcoreano Lim Young Kyun

Ad Agrigento, domani mercoledì 10 settembre alle ore 18:00, presso le Fabbriche Chiaramontane, sarà inaugurata la mostra del fotografo sudcoreano Lim Young Kyun, curata da Gisella Mammano, con il coordinamento scientifico di Beniamino Biondi, realizzata con il patrocinio del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi grazie alla disponibilità del Direttore Roberto Sciarratta.

La mostra offrirà ai visitatori il modo di immergersi in un percorso visivo che intreccia ricerca estetica e riflessione filosofica, attraverso lo sguardo di uno dei protagonisti della fotografia contemporanea. L’esposizione presenta circa 40 scatti, in gran parte in bianco e nero, tratti dal lungo lavoro fotografico dell’artista. Le opere esprimono la sua concezione della fotografia come registrazione di un attimo fuggevole nell’eternità, sorta di “diario preordinato”.

Un ulteriore elemento di prestigio è che Lim Young Kyun è l’autore della fotografia di copertina di uno dei romanzi più famosi della scrittrice HAN KANG, che ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura 2024.

La mostra resterà aperta fino al 28 settembre, tutti i giorni con i seguenti orari: 9:00 – 13:00 e 16:00 – 20:00, e per l’inaugurazione sarà presente l’Autore.