Il film sulla Cattedrale di Agrigento al Festival di Rovereto

“Metamorfosi di una Cattedrale”, film sulla nascita e trasformazione della Cattedrale di Agrigento, dalla fondazione normanna al periodo barocco, sarà proiettato al RAM film festival di Rovereto nella sezione Off-RV.

Il film è una produzione Ecclesia Viva e Museo Diocesano Agrigento, realizzato nell’ambito del progetto “Mudia for all” di Nicola Palmeri con la cura scientifica di Domenica Brancato e Giuseppe Pontillo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Agrigento.

Il cortometraggio (14 minuti) è un viaggio immersivo e in continua trasformazione che conduce lo spettatore alla scoperta della Cattedrale di Agrigento attraverso quattro epoche: normanna, chiaramontana, rinascimentale e barocca. Grazie a ricostruzioni 3D fotorealistiche, le pietre prendono vita e raccontano secoli di storia, mutamenti architettonici e stratificazioni culturali. Il racconto si arricchisce con la traduzione simultanea nella Lingua italiana dei segni, rendendo l’esperienza accessibile e inclusiva.

«Ogni sequenza – spiega Giuseppe Pontillo direttore dell’Ufficio Beni Culturali dell’Arcidiocesi di Agrigento – non è una visione definitiva, ma una tappa di un percorso di ricerca ancora in corso: alcuni dettagli emergono nitidi, altri rimangono in sospeso, suggerendo la natura dinamica e mai conclusa dello studio storico-artistico. Il video diventa così una narrazione fluida, che evolve insieme alla conoscenza, invitando lo spettatore a guardare non solo la Cattedrale com’era, ma anche ciò che potrebbe ancora rivelare».