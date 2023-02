Licata, domani si presenta il libro di Cellura

Sarà presentato domani, giovedì 16 febbraio 2023, alle ore 17, presso la biblioteca comunale “ Luigi Vitali” di Licata, “Licata e dintorni”, ultima fatica letteraria dello scrittore licatese Gaetano Cellura.

Presenti per l’Amministrazione comunale, il sindaco di Licata Giuseppe Galanti, l’assessora alla Cultura Violetta Callea e l’architetto Salvatore Scuto.

Il libro racconta – si legge in una nota – quasi cinque lustri di storia locale, dal dopoguerra al 1967, con rapide incursioni ed escursioni su fatti accaduti negli stessi anni nei paesi a noi vicini. Ma soprattutto è questo libro l’omaggio a un’altra opera, “Licata città rivoluzionaria”, pubblicata nel 1969 e al suo autore: Giuseppe Peritore, professore e storico licatese. Licata News Srls, con questo volume, avvia le proprie edizioni cartacee con l’intento di offrire alla città un servizio di divulgazione promozionale e culturale sempre più ampio. Con l’opera scritta – conclude la nota – ci impegniamo in una nuova avventura con l’augurio di ripetere il successo riscosso con la rappresentazione in video delle nostre tradizioni, del nostro folklore e in particolare della nostra festa patronale”

Gaetano Cellura è autore di numero opere di narrativa e di saggistica letteraria e storica. Sullo stesso argomento ha pubblicato nel 2008 “Licata contemporanea, politica e società”. Tra le altre opere: “Professori d’altri tempi. Letterati e filosofi” (2022), “Le pieghe della vita nel sonno. Saggi e note di letteratura“ (2017), Le stoppie del feudo. Racconti veri e verosimili” (2015), “La bottega di Spinoza. Racconti storici e civili” (2013), “Rumore di fondo. Note di letteratura e storia” (2011), “Storia amara del ’43” (2007).