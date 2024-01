“Marcia della Pace”, le iniziative dell’istituto Anna Frank per il Giorno della Memoria

In occasione del Giorno della Memoria che sarà celebrato il 27 gennaio 2024, in attuazione di quanto previsto dalla legge 20 luglio 2000, n. 211, che all’art. 2 così recita: “In occasione del “Giorno della Memoria”di cui all’art.1, sono organizzati cerimonie ,iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado…”.

l’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento oltre ad avere avviato varie iniziative di sensibilizzazione e di riflessione, programmate in ogni plesso, che si succederanno nella settimana dal 25 al 31 Gennaio, ha inteso promuovere ed attuare una manifestazione unitaria per venerdì 26 Gennaio che vedrà coinvolti tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado, circa 300 alunni, per la realizzazione di un corteo silenzioso “Marciamo per la pace” che, alle ore 10.00, dalla sede centrale di questo Istituto, si muoverà fino a raggiungere Piazza Marconi dove, alle 11.00, si terrà un raduno intitolato “ Verso la libertà”. Proprio in questa piazza, i “Madonnari della scuola realizzeranno un disegno per ricordare Anna Frank ed eseguiranno dei brani musicali con l’accompagnamento strumentale. A conclusione della manifestazione sono previsti gli interventi delle Autorità cittadine.