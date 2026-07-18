Premio Sipario d’Oro, ecco tutti i protagonisti della 21ª edizione 

Tutto pronto per la 21ª edizione del premio “Sipario d’Oro” in programma il prossimo 1 agosto, alle 20.45, nella suggestiva cornice del Teatro della Panoramica dei Templi. La kermesse, ormai appuntamento fisso dell’estate agrigentina, premierà personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, culturali, sociali e scientifici, offrendo una serata dedicata al merito, all’impegno e ai valori. Tra i riconoscimenti c’è anche quello al nostro direttore, e fondatore di Grandangolo, Franco Castaldo. E ancora: al professore Vito Pavone, ordinario di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Catania e direttore della Clinica Ortopedica del Policlinico “G. Rodolico”, alla giornalista Lorena Dolci, alla presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca Claudia Gucciardo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara Rosetta Morreale, alla presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici Carola De Paoli e al direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’ospedale di Agrigento Antonino Savarino.

La manifestazione assegnerà inoltre due premi speciali. Uno sarà conferito a Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bambino morto a Napoli dopo aver ricevuto un cuore non in buone condizioni. L’altro riconoscimento andrà all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, da anni impegnata nella promozione della sicurezza stradale e nel sostegno alle famiglie colpite da tragedie. A condurre la serata saranno i giornalisti Marcella Lattuca e Lelio Castaldo, che accompagneranno il pubblico nel corso della cerimonia di consegna dei premi.