Agrigento

Premio Sipario d’Oro, ecco tutti i protagonisti della 21ª edizione 

Tutto pronto per la 21ª edizione del premio “Sipario d’Oro” in programma il prossimo 1 agosto, alle 20.45, nella suggestiva cornice del Teatro della Panoramica dei Templi

Pubblicato 54 minuti fa
Da Redazione

Tutto pronto per la 21ª edizione del premio “Sipario d’Oro” in programma il prossimo 1 agosto, alle 20.45, nella suggestiva cornice del Teatro della Panoramica dei Templi. La kermesse, ormai appuntamento fisso dell’estate agrigentina, premierà personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti professionali, culturali, sociali e scientifici, offrendo una serata dedicata al merito, all’impegno e ai valori. Tra i riconoscimenti c’è anche quello al nostro direttore, e fondatore di Grandangolo, Franco Castaldo. E ancora: al professore Vito Pavone, ordinario di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Catania e direttore della Clinica Ortopedica del Policlinico “G. Rodolico”, alla giornalista Lorena Dolci, alla presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Agrigento e Sciacca Claudia Gucciardo, alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara Rosetta Morreale, alla presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici Carola De Paoli e al direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica dell’ospedale di Agrigento Antonino Savarino.

La manifestazione assegnerà inoltre due premi speciali. Uno sarà conferito a Patrizia, la mamma del piccolo Domenico, il bambino morto a Napoli dopo aver ricevuto un cuore non in buone condizioni. L’altro riconoscimento andrà all’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, da anni impegnata nella promozione della sicurezza stradale e nel sostegno alle famiglie colpite da tragedie. A condurre la serata saranno i giornalisti Marcella Lattuca e Lelio Castaldo, che accompagneranno il pubblico nel corso della cerimonia di consegna dei premi.

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