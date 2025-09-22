Cultura

Rassegna "Riflessi Culturali", abbonamenti disponibili fino al 30 settembre

La prevendita dei ticket per i singoli spettacoli inizierà l’1 ottobre.

Potranno essere sottoscritti fino al prossimo 30 settembre gli abbonamenti per la stagione teatrale e musicale del Palacongressi di Agrigento, promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi con la direzione artistica di Gaeatano Aronica.

La rassegna “Riflessi Culturali” prevede 12 spettacoli dall’11 novembre al 15 aprile 2026, con un’offerta artistica che andrà dai grandi classici al musical passando dal teatro d’impegno civile.

Ecco tutti i prezzi divisi per settore: Poltrona gold (180 euro. Singolo spettacolo 20 euro intero; 7 euro ridotto studenti); Poltrona II settore (120 euro. Singolo spettacolo 15 euro; 5 euro ridotto studenti). Per il settore Economy non sono previsti abbonamenti e il biglietto ha un costo di 10 euro per ogni singolo spettacolo. La prevendita dei ticket per i singoli spettacoli inizierà l’1 ottobre.

