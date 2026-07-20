Sciacca omaggia il premio Oscar Ennio Morricone, con un tributo a lume di candela. L’evento si intitola proprio “The night of candles” con un concerto che si terrà domenica, 26 luglio, nell’atrio inferiore del Comune di Sciacca, a cura dell’associazione Kusa Eventi. A esibirsi un quartetto d’archi, le Dammen Quartet. Una formazione internazionale composta da musiciste provenienti da diverse nazioni: Ianina Iancovenco (Russia, primo violino), Clelia Lavenia (Italia, secondo violino), Alexandra Butnaru (Romania, viola), Sunah Choi (Corea del Sud, violoncello).

“The night of candles” è tra gli appuntamenti del cartellone Sciacca Estate 2026, evidenzia l’assessore allo Spettacolo e al Turismo Francesco Dimino. Sarà una serata interamente dedicata al Maestro Ennio Morricone del quale si proporranno i grandi successi, con le indimenticabili colonne sonore di celebri film, nell’atrio del Comune di Sciacca che con l’utilizzo di migliaia di candele a LED sarà trasformato per l’occasione in una scenografia immersiva. L’ingresso è gratuito. È stato creato un link sulla piattaforma Eventbrite per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/the-night-of-candles-tributo-a-ennio-morricone-e-colonne-sonore-da-oscar-tickets-1994549085005?aff=oddtdtcreator . La piattaforma attiverà il sistema di prenotazione a partire dalle ore 17 di oggi.