Sciacca omaggia il premio Oscar Ennio Morricone, con un tributo a lume di candela
L’evento si intitola proprio “The night of candles” con un concerto che si terrà domenica, 26 luglio, nell’atrio inferiore del Comune di Sciacca
Sciacca omaggia il premio Oscar Ennio Morricone, con un tributo a lume di candela. L’evento si intitola proprio “The night of candles” con un concerto che si terrà domenica, 26 luglio, nell’atrio inferiore del Comune di Sciacca, a cura dell’associazione Kusa Eventi. A esibirsi un quartetto d’archi, le Dammen Quartet. Una formazione internazionale composta da musiciste provenienti da diverse nazioni: Ianina Iancovenco (Russia, primo violino), Clelia Lavenia (Italia, secondo violino), Alexandra Butnaru (Romania, viola), Sunah Choi (Corea del Sud, violoncello).
“The night of candles” è tra gli appuntamenti del cartellone Sciacca Estate 2026, evidenzia l’assessore allo Spettacolo e al Turismo Francesco Dimino. Sarà una serata interamente dedicata al Maestro Ennio Morricone del quale si proporranno i grandi successi, con le indimenticabili colonne sonore di celebri film, nell’atrio del Comune di Sciacca che con l’utilizzo di migliaia di candele a LED sarà trasformato per l’occasione in una scenografia immersiva. L’ingresso è gratuito. È stato creato un link sulla piattaforma Eventbrite per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/the-night-of-candles-tributo-a-ennio-morricone-e-colonne-sonore-da-oscar-tickets-1994549085005?aff=oddtdtcreator . La piattaforma attiverà il sistema di prenotazione a partire dalle ore 17 di oggi.