“Segreta Agrigento. Radici d’Antico”, la mostra alla caserma Anghelone visitabile di sera

Nuova opportunità per fruire della mostra “Segreta Agrigento. Radici d’Antico” ospitata all’interno della caserma Anghelone di Agrigento, e questa volta visitabile in una formula inedita. Infatti, nell’ambito della rassegna del teatro classico e del mito del Teatro dell’Efebo proposta dal Libero consorzio di Agrigento, il prossimo 12 luglio 2025 per il pubblico dell’Elena di Euripide sarà possibile visitare l’esposizione curata dal Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.

Sarà inoltre possibile visitare l’area archeologica che si trova all’interno della Caserma di via Francesco Crispi.

La mostra Segreta Agrigento offre un inedito scorcio sulla città antica e su un luogo di culto pertinente alle fasi di fondazione della città, persino più antico dei grandi templi. I reperti guidano lo spettatore in un viaggio nel tempo attraverso i cambiamenti d’uso di un’importante area della città, fino alla conquista cartaginese quando fu realizzato in quel luogo uno spazio per la lavorazione di erbe, essenze curative e per la produzione del lykion, un antico collirio medicamentoso.

Segreta Agrigento è stata inaugurata il 20 dicembre 2024, grazie ad un accordo fra Parco, Polizia di Stato e Demanio con i quali hanno collaborato gli archeologi del Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna. In questa occasione verrà esposto per la prima volta un reperto restaurato grazie alla cura del laboratorio di restauro del Parco Valle dei Templi. La mostra è concepita come un’esposizione dinamica e continuamente aggiornata con le nuove straordinarie scoperte che provengono dagli scavi in queste aree della città e con oggetti custoditi dal Museo Archeologico Regionale Pietro Griffo restaurati per l’occasione.

L’accesso è gratuito per il pubblico dell’Elena di Euripide che potrà prenotare la propria visita guidata presso il seguente indirizzo web: https://agrigento-biglietti.com/events/mostra-segreta-agrigento-radici-dantico-12-luglio/

La visita è riservata ai primi 50 prenotati e comincerà alle ore 19.45. Il punto di ritrovo sarà presso la sala multimediale del Giardino Botanico dalla quale il gruppo verrà guidato alla Caserma Domenico Anghelone dove si potrà accedere alla mostra Segreta Agrigento. Radici d’Antico. Alle 21 i partecipanti saranno riaccompagnati al Giardino Botanico in tempo utile per prendere parte allo spettacolo.

La mostra sarà però aperta gratuitamente anche ai cittadini che non parteciperanno alla rassegna teatrale: serve prenotare l’accesso al seguente link: https://site.unibo.it/progetto-agrigento-insula-iii/it/agenda. Il ritrovo sarà alle 20.30 sempre presso la Caserma Anghelone